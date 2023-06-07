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Нейрографика, перформативное вязание, артист-токи: «Открытые студии» объявили программу июня

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:19

Художники девятого сезона «Открытых студий» «Винзавода» анонсировали программу на июнь. Они проведут лекции, воркшопы и артист-токи, сообщили «Афише Daily» представители проекта.

8 июня Farangiz Ra проведет воркшоп по рисованию нейрографики. 16 июня Жения Кузьма расскажет о своей практике и покажет перформативное вязание в рамках воркшопа «Беседа о страхах».

17 июня Кузьма также предложит исследовать практику ручного шитья и создать мешочки-хранилища. А 18 июня художник Даня Пирогов проведет лекцию «Паузы, ритуалы, пространство» об интересующих его явлениях в архитектуре и искусстве.

«Это будет разговор о времени и временности, о психологии пространства, о процессуальности — на примере проектов, построек и творческих методов отдельных архитекторов», — пояснил Пирогов.

30 июня Саян Байгалиев исследует композиционные, колористические и пластические способы построения пространства во время артист-тока «Шай iшейiк». На нем художник также предложит чай с молоком.

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