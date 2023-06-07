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Пак Чхан Ук готовит историческую драму для Netflix

Семён Гудошников
Сегодня в 19:27

Режиссер «Олдбоя» и прошлогоднего «Решение уйти» Пак Чхан Ук выступит продюсером и соавтором сценария для исторической драмы «Война и восстание» («War and Revolt»). Она станет первым совместным проектом корейского режиссера с Netflix, сообщает Variety.

Действие картины развернется во время существования государства Чосон. Сюжет расскажет о двух друзьях детства, которые становятся противниками. Главные роли достались Кан Дон Вону («Поезд в Пусан-2: Полуостров») и Пак Чон Мину («Решение уйти»).

Режиссером выступит Ким Сан Ман («Ночной эфир»). Производство фильма курирует студия Moho Film (она же стояла за фильмом Пак Чхан Ука «Решение уйти»).

Премьера эстетского неонуара «Решение уйти» прошла на Каннском кинофестивале в 2022 году. Там лента южнокорейского классика взяла приз за лучшую режиссуру. Гордей Петрик рассказывал «Афише Daily», чем прекрасно это кино.

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