Ученые обнаружили способность самок крокодилов к размножению без полового партнера

Партеногенез также возможен у птиц, ящериц, змей и — как теперь стало известно ученым — крокодилов. Профессор и энтомолог Уоррен Бут полагает, что эти животные унаследовали такую возможность от общего предка, и однополое размножение было также возможно у птерозавров и динозавров.