Ученые обнаружили способность самок крокодилов к размножению без полового партнера

Группа ученых из Политехнического института Вирджинии (США) обнаружила способность самок крокодилов к партеногенезу, также известному как однополое, или девственное размножение. Их научная статья вышла в журнале Biology Letters, сообщает The New York Times.
Крокодилы могут откладывать стерильные яйца, которые не развиваются. Однако в одном из яиц самки из зоопарка Коста-Рики зародыш продолжил развитие и до конца сформировался, но вылупился мертвым. Ранее ученые такого среди крокодилов не фиксировали.
Партеногенез также возможен у птиц, ящериц, змей и — как теперь стало известно ученым — крокодилов. Профессор и энтомолог Уоррен Бут полагает, что эти животные унаследовали такую возможность от общего предка, и однополое размножение было также возможно у птерозавров и динозавров.
«Это [партеногенез] гораздо более распространенное явление, чем люди думают», — сказал Бут. По его словам, рожденные таким образом особи могут дожить до зрелого возраста и спариваться, однако не всегда они самые здоровые.