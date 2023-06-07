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Суд встал на сторону Дуа Липы по делу об авторских правах. Певицу обвиняли в краже хука

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:35

Дуа Липа выиграла дело о нарушении авторских прав, открытое против нее из‑за хита 2020 года «Levitating». Однако авторы иска еще могут обжаловать решение, если представят суду более веские доказательства, передает Billboard.

В суд на певицу подала флоридская регги-группа Artikal Sound System в марте 2022 года. Музыканты утверждали, что Липа скопировала их хук (самая запоминающаяся часть песни, которая цепляет слушателя) из их трека «Live Your Life» 2017 года. Вероятно, речь идет о припевах двух песен.

В своем иске Artikal Sound System не указали, как именно Липа скопировала их хук, но утверждали, что, несмотря на небольшую популярность группы, у нее был некий доступ к песне. Истцы предположили, что один из соавторов артистки в прошлом работал с кем‑то, кого научил играть на гитаре зять одного из участников группы, и тот слышал «Live Your Life» ранее.

Окружной судья Саншайн Сайкс решила, сославшись «на слабые доводы», что Artikal Sound System не смогли обосновать свои обвинения. «Эти слабые доводы, которые имеют мало связи с любой из двух рассматриваемых музыкальных композиций, они не представляют разумную вероятность того, что ответчики действительно имеют отношение к песне истцов», — написала она.

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