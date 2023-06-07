Суд встал на сторону Дуа Липы по делу об авторских правах. Певицу обвиняли в краже хука

В своем иске Artikal Sound System не указали, как именно Липа скопировала их хук, но утверждали, что, несмотря на небольшую популярность группы, у нее был некий доступ к песне. Истцы предположили, что один из соавторов артистки в прошлом работал с кем‑то, кого научил играть на гитаре зять одного из участников группы, и тот слышал «Live Your Life» ранее.