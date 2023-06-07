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Блогер представил, как герои «Властелина Колец» могли выглядеть в России 90-х

Максим Саблин
Сегодня в 15:51

Автор телеграм-канала «Данайские нейросети» с помощью Midjourney перенес героев кинотрилогии «Властелин Колец» в Россию 90-х. Автор признает, что для лучшего узнавания подправил результат генерации в фотошопе.

В новой версии культовой серии фильмов Фродо мог бы примерить бандитский малиновый пиджак и золотую цепочку, а также носить огромный мобильный телефон. Его напарник Сэм превратился в районного парня в спортивном костюме.

Боромир пошел работать в отдел милиции и оделся в синюю форму с лейтенантскими звездами на погонах. Его друг Арагорн стал бы военным, но, кажется, его условия жизни не очень хороши.

Вот эльф Леголас променял охотничий лук на винтовку, но по-прежнему проживает в лесу. Лидер Братства Кольца Гэндальф сбросил магическую мантию и выбрал рясу и кадило православного попа.

Голлуму повезло меньше других — его автор нейросетевого мэшапа отправил на помойку. А вот Саруман надел чиновничий костюм-тройку и устроился в кабинете с портретами Саурона на стене.

Грима Гнилоуст в параллельной реальности занял соответствующее место в эфире ОРТ. Несмотря на смену локации, Гимли, как и подобает гному, остался шахтером.

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Midjourney — одна из самых популярных нейросетей в интернете. Она позволяет задать изображение с помощью всего лишь набора слов и может не только рисовать, но и стилизует изображение под правдоподобные фото и кадры из фильмов. Например, вот кто‑то с ее помощью перенес героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х или нарисовал героев «Гарри Поттера» в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, а вот еще один блогер скрестил Чебурашку с героями западных фильмов и мультиков.

Похожим образом блогеры дорисовывают культовые мемы и обложки альбомов с новым нейросетевым инструментом Photoshop.

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Гарри ПоттерХаяо Миядзаки
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