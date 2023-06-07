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Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта

Максим Саблин
Сегодня в 13:29

Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта 4 июня, передает журнал People.

Выступая на стадионе Soldier Field в Чикаго, Свифт представляла новую участницу своей группы, пианистку Карину ДеПиано. Посреди речи она повернулась, закрыла рот рукой и закашлялась.

«Я только что проглотила жука. Мне очень жаль», — сказала она поклонникам, судя по видеозаписи с шоу.

«Все в полном порядке. Это просто глупо», — сказала Свифт, после чего попыталась выплюнуть жука и пошутила: «Вкусно».

«О боже, есть ли шанс, что никто из вас этого не видел?» — добавила певица.

Свифт рассмеялась, продолжая кашлять, и сказала: «Все в порядке. Я проглотила его».

«Это повторится сегодня вечером. Здесь так много жуков. Их тут тысяча. В любом случае это было весело», — сказала она толпе.

Неделю назад Свифт объединилась с Ice Spice в новом клипе «Karma». Нью-йоркская старлетка стала первой рэп-артисткой на фите у певицы со времен совместной песни с Кендриком Ламаром «Bad Blood».

Тогда же она представила обновленную версию альбома «Midnights», в которой, кроме песни с рэперкой, есть и свежий куплет Ланы Дель Рей.

А еще недавно один из поклонников Тейлор устроился охранником на ее концерт и снял виральный ролик.

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