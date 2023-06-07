Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта

Выступая на стадионе Soldier Field в Чикаго, Свифт представляла новую участницу своей группы, пианистку Карину ДеПиано. Посреди речи она повернулась, закрыла рот рукой и закашлялась.
«Я только что проглотила жука. Мне очень жаль», — сказала она поклонникам, судя по видеозаписи с шоу.
«Все в полном порядке. Это просто глупо», — сказала Свифт, после чего попыталась выплюнуть жука и пошутила: «Вкусно».
«О боже, есть ли шанс, что никто из вас этого не видел?» — добавила певица.
Свифт рассмеялась, продолжая кашлять, и сказала: «Все в порядке. Я проглотила его».
«Это повторится сегодня вечером. Здесь так много жуков. Их тут тысяча. В любом случае это было весело», — сказала она толпе.
Неделю назад Свифт объединилась с Ice Spice в новом клипе «Karma». Нью-йоркская старлетка стала первой рэп-артисткой на фите у певицы со времен совместной песни с Кендриком Ламаром «Bad Blood».
Тогда же она представила обновленную версию альбома «Midnights», в которой, кроме песни с рэперкой, есть и свежий куплет Ланы Дель Рей.