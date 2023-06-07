Перкуссионист Slipknot в маске клоуна отказался от европейского тура, чтобы помочь заболевшей жене

Перкуссионист Slipknot Шон Крэхан, известный своими появлениями на сцене в маске клоуна, отказался от европейского туры группы. Вместо этого он будет заботиться о своей жене, у которой появились «некоторые проблемы со здоровьем».
7 июня Slipknot даст первый концерт в Австрии, но без Крэхана. Музыкант написал в твиттере, что «вернулся домой», рассказал о жене и пообещал «вернуться в путь, как только сможет».
«Мы уже проходили через это раньше, и, как всегда, ценим любовь и поддержку. Увидимся со всеми вами очень скоро. Благодарю, клоун», — закончил свое послание Крэхан. Комментаторы выразили поддержку музыканту.
В мае 2019 года Крэхан объявил, что его младшая дочь Габриель умерла в возрасте 22 лет. Причина смерти осталась неизвестной.
Slipknot запланировали 17 концертов в нескольких европейских странах. Группа выпустила свой седьмой студийный альбом «The End, So Far» в сентябре прошлого года.