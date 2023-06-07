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В Херсонской области введен режим ЧС, в зоне затопления могут находиться до 40 тыс. человек

Максим Саблин
Сегодня в 09:35

В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы региона Виктор Сальдо.

По его словам, из‑за ситуации с прорывом Каховской ГЭС в зоне затопления находятся 15 населенных пунктов. «По предварительным прогнозам, это где‑то от 22 до 40 тысяч [человек]», — сказал он.

По его словам, на данный момент найдены почти все пропавшие без вести жители области. «Не найдены пока семь человек, но они могут быть на островах, и сейчас на островах уже будет возможность их посещать. Если кто‑то там остался, их снимут», — пояснил Сальдо.

В интервью Daily Storm замгубернатора по вопросам работы с эвакуированными Татьяна Кузьмич поведала, что регион уже покинули более 900 человек. «На данный момент в ПВР (пунктах временного размещения) по линии МЧС эвакуированы 119 человек из Голопристанского и Алешкинского муниципальных округов. Из города Каховка два человека приехали в Геническ сами, их тоже определили в ПВР», — добавила она.

Затопление в Херсонской области началось 6 июня из‑за прорыва плотины Каховской ГЭС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрушение гидроэлектростанции «преднамеренной диверсией украинской стороны», одна из целей которой — лишение Крыма воды.

По версии президента Украины Владимира Зеленского, произошел «подрыв конструкции изнутри». Он обвинил в этом Россию и назвал подрыв терактом.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из‑за повреждений. «Ночью тихо было. Прилетов не было. Плотина не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», — сказал собеседник госагентства.

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