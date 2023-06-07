Собака из штата Луизиана попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный язык

Сэди и Дрю Уильямс, владельцы щенка Зои, всегда замечали, что ее язык не помещается в пасть. «Мы взяли ее, когда ей было всего шесть недель, и на первой же фотографии, которую мы сделали, у нее высунут язык», — вспоминают они. Со временем все больше и больше знакомых и случайных прохожих стали замечать, что язык собаки аномально длинный — это выделяло ее среди остальных животных. Когда Зои исполнилось три года, ее хозяева отвели ее к ветеринару, с помощью которого выяснили, что длина языка собаки — 12,7 сантиметра. Так помесь лабрадора и немецкой овчарки из штата Луизиана оказалась в Книге рекордов Гиннесса — за самый длинный язык среди ныне живущих собак.