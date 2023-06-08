Заклеенный рот и корона из подушек: тиктокерка делится атрибутами «лучшего сна в жизни»

Один из самых распространенных вопросов в комментариях: зачем заклеивать рот? Блогерка записала отдельное видео, где подчеркнула, что у нее нет медицинского образования, но она читала, что человеческий нос работает как естественный увлажнитель воздуха, поэтому важно дышать именно им, и что такая практика помогает понизить кровяное давление и спать глубже. Поясняя, почему повязка на глаза именно шелковая, @HannahChody говорит, что ей нравится спать на шелке, и она не хочет, чтобы у нее образовались морщины. «Сон стоит дорого, но это того стоит», — подытоживает она. Сон на спине тиктокерка тоже объясняет боязнью обнаружить морщины на своем лице, которые могут образоваться, если продолжительное время лежать на боку или на животе.