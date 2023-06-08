Заклеенный рот и корона из подушек: тиктокерка делится атрибутами «лучшего сна в жизни»

Тиктокерка @HannahChody признается, что ее муж считает, что она спит так, «будто находится в заложниках». «Справедливо, но это лучший сон в жизни», — парирует она. Судя по инструкции из ролика, подготовка ко сну включает у блогерки сразу несколько этапов: сначала она включает генератор белого шума, комментируя, что «это самый лучший звук». Затем надевает на глаза шелковую маску и ложится в кровать. Из еще одной дополнительной подушки сооружает «корону для сна»: кладет ее на лицо, оставляя свободными нос и рот, и подтыкает рядом с ушами. Но самый необычный пункт из этого списка — заклеивание рта клейкой лентой.
Один из самых распространенных вопросов в комментариях: зачем заклеивать рот? Блогерка записала отдельное видео, где подчеркнула, что у нее нет медицинского образования, но она читала, что человеческий нос работает как естественный увлажнитель воздуха, поэтому важно дышать именно им, и что такая практика помогает понизить кровяное давление и спать глубже. Поясняя, почему повязка на глаза именно шелковая, @HannahChody говорит, что ей нравится спать на шелке, и она не хочет, чтобы у нее образовались морщины. «Сон стоит дорого, но это того стоит», — подытоживает она. Сон на спине тиктокерка тоже объясняет боязнью обнаружить морщины на своем лице, которые могут образоваться, если продолжительное время лежать на боку или на животе.
«Помню, как я просто могла заснуть на полу посреди вечеринки», — пишут в комментариях, удивляясь, насколько основательной может быть подготовка ко сну. И добавляют, что с каждой секундой тиктока все больше начинали понимать высказывание мужа авторки видео.