SEC подала в суд на Coinbase, призвав ограничить ее работу. Ранее подобный иск был подан к Binance

Глава SEC Генри Генслер посоветовал криптосфере привести бизнес в соответствие с государственной политикой, пригрозив, что в противном случае она «развалится как карточный домик». В эфире CNBC он заявил: «Нам не нужно больше цифровой валюты. У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Она называется евро или иена. Теперь они все цифровые».