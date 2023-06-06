SEC подала в суд на Coinbase, призвав ограничить ее работу. Ранее подобный иск был подан к Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на криптобиржу Coinbase, говорится на сайте ведомства. Регулятор счел, что Coinbase действовала как незарегистрированная биржа и брокер, и потребовал полностью ограничить ее в этой деятельности.
«Coinbase заработала миллиарды долларов, незаконно содействуя покупке и продаже ценных бумаг. Компания объединяет традиционные услуги биржи, брокера и клирингового агентства, не регистрируя ни один из этих сервисов в Комиссии, как того требует закон», — говорится в иске.
Как минимум 13 криптоактивов, торгующихся на Coinbase, были признаны SEC ценными бумагами. Это токены Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filcoin (FIL), Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), NEAR Protocol (NEAR), Voyager VGX (VGX), Dash (DASH) и NEXO (NEXO).
Цены на эти активы продолжили снижаться. Акции самой Coinbase рухнули на 21%. Курс биткоина на этом фоне вырос с 25,5 тыс. долларов до 26,9 тыс.
По мнению SEC, отсутствие регистрации лишило клиентов Coinbase важных мер защиты, включающих проверки со стороны регуляторов, требования к ведению документации и предотвращения конфликта интересов.
Накануне Комиссия по ценным бумагам подала иск к крупнейшей криптобирже Binance (Coinbase вторая по капитализации). Причины аналогичные — ведомство сочло несколько цифровых валют, торгующихся на ней, ценными бумагами, а саму площадку — биржей, работающей без необходимой регистрации. Всего Binance, ее американскому филиалу BAM Trading Services Inc. и их основателю Чанпэну Чжао предъявлено 13 обвинений.
Глава SEC Генри Генслер посоветовал криптосфере привести бизнес в соответствие с государственной политикой, пригрозив, что в противном случае она «развалится как карточный домик». В эфире CNBC он заявил: «Нам не нужно больше цифровой валюты. У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Она называется евро или иена. Теперь они все цифровые».