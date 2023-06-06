Фестиваль «Доброфест» отменили из‑за вопросов безопасности

«Доброфест» ежегодно проходил под Ярославлем с 2010 по 2019 год, вернувшись в 2022-м после перерыва из‑за ковидных ограничений. В этом году на фесте должны были выступить «Алиса», «Пилот», «Комсомольск», Jane Air, «Слот», «Пурген», «Мытищи в огне» и другие.