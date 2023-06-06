Фестиваль «Доброфест» отменили из‑за вопросов безопасности

Организаторы отменили фестиваль «Доброфест», который должен был пройти с 29 июня по 2 июля на аэродроме Левцово под Ярославлем. Об этом говорится на сайте мероприятия.
«Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой. Последние несколько недель мы очень старались найти решение, но ответственность за наших Добропиплов превыше всего», — сказано в сообщении.
В ближайшее время будет опубликован порядок возврата денег за купленные билеты. Организаторы надеются, что в следующем году «Доброфест» вернется. По их словам, предварительная договоренность на первый уик-энд июля уже достигнута.
«Доброфест» ежегодно проходил под Ярославлем с 2010 по 2019 год, вернувшись в 2022-м после перерыва из‑за ковидных ограничений. В этом году на фесте должны были выступить «Алиса», «Пилот», «Комсомольск», Jane Air, «Слот», «Пурген», «Мытищи в огне» и другие.