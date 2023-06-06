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Количество смертей от «Мистера сидра» выросло до 30. Его производитель арестован

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:12

После отравления слабоалкогольным напитком «Мистер сидр» скончались в общей сложности 30 человек: в Самарской области умерли семеро, в Нижегородской области — 2, в Удмуртии — 1, в Ульяновской области количество умерших увеличилось до 20.

31 пациент в Ульяновской области находится под наблюдением врачей в стационарах, их состояние варьируется от средней степени тяжести до тяжелого. У некоторых пострадавших отмечается положительная динамика.

Обвиняемого в производстве суррогатного сидра предпринимателя Анара Гусейнова суд арестовал на два месяца. По части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) ему грозит до десяти лет тюрьмы. Вину бизнесмен не признает.

О случаях отравления «Мистером сидром» стало известно 5 июня. На частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области, где производился напиток, прошли следственные действия.

Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка. Управление МВД по Ульяновской области обнаружило в продукции примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях.

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Анар Гусейнов
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