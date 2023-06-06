Количество смертей от «Мистера сидра» выросло до 30. Его производитель арестован

Обвиняемого в производстве суррогатного сидра предпринимателя Анара Гусейнова суд арестовал на два месяца. По части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) ему грозит до десяти лет тюрьмы. Вину бизнесмен не признает.