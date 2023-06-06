ООН: из‑за разрушения Каховской ГЭС дома потеряли не менее 16 тыс. человек

По меньшей мере 16 тыс. человек уже лишились своих домов из‑за разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
Он отметил, что с учетом риска перебоев в снабжении чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч.
По словам главы организации, ООН вместе с гуманитарными партнерами и правительством Украины направляет гуманитарную помощь, в том числе питьевую воду и таблетки для очищения воды, в пострадавшие районы.
Плотина Каховской ГЭС была разрушена ранним утром 6 июня. Украинские военные обвинили в подрыве дамбы российские силы. В Кремле назвали разрушение гидроэлектростанции «преднамеренной диверсией украинской стороны», одна из целей которой — лишение Крыма воды.
Под угрозой затопления оказались 80 прибрежных населенных пунктов на обеих сторонах Днепра (одна контролируется Киевом, другая Москвой). Полностью затоплены Новая Каховка, Алешки, частично Херсон. Местных жителей начали эвакуировать.
Как пишет Forbes со ссылкой на организацию UAnimals, зоопарка «Сказочная дубрава» в Новой Каховке больше не существует — спасти удалось только лебедей и уток; приют для животных «Шанс» в Алешках ушел под воду, сколько животных из 150 удалось перенести в безопасное место, неизвестно.