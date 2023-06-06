ООН: из‑за разрушения Каховской ГЭС дома потеряли не менее 16 тыс. человек

Как пишет Forbes со ссылкой на организацию UAnimals, зоопарка «Сказочная дубрава» в Новой Каховке больше не существует — спасти удалось только лебедей и уток; приют для животных «Шанс» в Алешках ушел под воду, сколько животных из 150 удалось перенести в безопасное место, неизвестно.