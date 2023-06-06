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Mash: певицу Mirèle задержали в Израиле за уклонение от службы

Семён Гудошников
Сегодня в 19:47

Ева Гурари (псевдонимы Ева Краузе, Mirèle) была задержана в Израиле, утверждает Mash. Телеграм-канал опубликовал короткое видео, где певица сидит на заднем сиденье авто в наручниках.

Предварительно, причина задержания — уклонение от службы в израильской армии (в ней обязаны служить и девушки). Гурари, у которой с 16 лет есть гражданство Израиля, якобы скрывалась от призывной комиссии в России.

По данным Mash, артистка прилетела в Израиль три дня назад, чтобы навестить родителей, и была задержана прямо в аэропорту. Тогда она якобы и записала короткий ролик с собой в наручниках, а после перестала выходить на связь.

Гурари 22 года, последние четыре года она живет в Москве. По израильским законам девушки до 20 лет обязаны отслужить в армии 24 месяца, если нет причин для освобождения от службы.

В официальных аккаунтах Mirèle нет информации о ее задержании. Эти данные не подтверждали и представители артистки.

Ева Краузе начинала музыкальную карьеру как вокалистка в группе «Мы», а после ее распада занялась сольными проектами. Недавно у Mirèle вышел первый за три года альбом «Косички», в котором она отходит от синти-попа в дрилл и поп-панк.

Подробности по теме
Интервью Mirèle — о новом альбоме, группе «Мы», Израиле, армии и преодолении себя
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