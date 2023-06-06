Mash: певицу Mirèle задержали в Израиле за уклонение от службы

Ева Гурари (псевдонимы Ева Краузе, Mirèle) была задержана в Израиле, утверждает Mash. Телеграм-канал опубликовал короткое видео, где певица сидит на заднем сиденье авто в наручниках.
Предварительно, причина задержания — уклонение от службы в израильской армии (в ней обязаны служить и девушки). Гурари, у которой с 16 лет есть гражданство Израиля, якобы скрывалась от призывной комиссии в России.
По данным Mash, артистка прилетела в Израиль три дня назад, чтобы навестить родителей, и была задержана прямо в аэропорту. Тогда она якобы и записала короткий ролик с собой в наручниках, а после перестала выходить на связь.
Гурари 22 года, последние четыре года она живет в Москве. По израильским законам девушки до 20 лет обязаны отслужить в армии 24 месяца, если нет причин для освобождения от службы.
В официальных аккаунтах Mirèle нет информации о ее задержании. Эти данные не подтверждали и представители артистки.
Ева Краузе начинала музыкальную карьеру как вокалистка в группе «Мы», а после ее распада занялась сольными проектами. Недавно у Mirèle вышел первый за три года альбом «Косички», в котором она отходит от синти-попа в дрилл и поп-панк.