Глава PETA завещала сделать из своей кожи сумку Hermès, а кусочек сердца отправить Илону Маску

Глава американской зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк обновила свое завещание, первая версия которого была написана в 2003 году. Еще тогда она решила, что отдаст свое тело для акций, которые должны напомнить о жестоком обращении с животными.
В новой версии завещания Ньюкирк просит после смерти передать ее кожу на производство сумок Hermès. Так она хочет обратить внимание на существование специальных ферм, где разводят и убивают животных для изделий французского бренда.
Одну их своих ног 73-летняя активистка завещает бренду The North Face, чтоб дать компании «пинок» за использование в производстве одежды пуха и перьев. В PETA заявили о лицемерности бренда, который публично выступает за экологически чистую одежду, но при этом наносит вред планете.
Части ее сердца Ньюкирк просит захоронить под трассами «Формулы-1» «Хоккенхайм» (Германия) и «Сильверстоун» (Великобритания). Это должно привлечь внимание к вреду, причиняемому экологии автомобильными выхлопами и шинами.
Еще один кусочек сердца зоозащитница хочет отправить Илону Маску. По словам PETA, его компания убила множество «обезьян, свиней, крыс и овец во время экспериментов» с внедрением чипов в мозг.
Свои кишки активистка завещает превратить в оболочку для сосисок и отправить турецкому шеф-повару Нусрету Гёкче (Salt Bae). Меню его ресторанов состоит в основном их мясных блюд (причем очень дорогих), тогда как в PETA считают, что в заведениях должны подавать лишь вегетарианские продукты.
Ступни Ингрид нужно отделить от тела и изготовить из них подставки под зонтики. Одну из ног следует сломать и выставить в таком виде перед стадионом, где проводят конные скачки. Так активистка хочет напомнить о тысячах лошадей, получивших серьезные (в том числе смертельные) травмы от участия в таких соревнованиях.
Некоторые из перечисленных пунктов были и в первоначальной версии завещания. Другие появились лишь сейчас или были уточнены. Завещание Ньюкирк решила отредактировать, чтобы включить в него более актуальные для PETA темы.