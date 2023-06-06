Глава PETA завещала сделать из своей кожи сумку Hermès, а кусочек сердца отправить Илону Маску

Ступни Ингрид нужно отделить от тела и изготовить из них подставки под зонтики. Одну из ног следует сломать и выставить в таком виде перед стадионом, где проводят конные скачки. Так активистка хочет напомнить о тысячах лошадей, получивших серьезные (в том числе смертельные) травмы от участия в таких соревнованиях.