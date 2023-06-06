«Отправляйтесь в местный продуктовый магазин» и еще девять советов для путешественников

Иногда путешествия сопряжены со стрессом или непониманием, как лучше провести время в незнакомой стране. Пользователи реддита делятся не всегда очевидными, но важными советами, которые могут сделать поездку приятнее и интереснее. Собрали десять самых любопытных.
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«Чистка зубов — это самый быстрый способ снова почувствовать себя человеком после долгого перелета. Положите зубную пасту и щетку в ручную кладь, чтобы сделать это до того, как покинете аэропорт», — AlternativeMinute306.
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«По какой‑то причине часто бывает трудно найти крем для загара и средство от комаров в странах, где много солнца и комаров. Возьмите эти предметы с собой», — Sudoku602.
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«Вместо того, чтобы спрашивать консьержа отеля или хозяина квартиры с Airbnb, куда они рекомендуют вам пойти поесть, спросите, где они любят ужинать с друзьями и семьей. Вероятно, это убережет вас от попадания в туристические ловушки и повысит вероятность знакомства с местными гастрономическими жемчужинами», — Hannah Loewentheil.
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«В путешествиях всегда носите с собой цветную ксерокопию своего паспорта, а оригинал оставьте в сейфе отеля», — Lavidaloco123.
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«Я всегда стараюсь планировать „спокойный день“ в середине поездки, чтобы дать себе время отдохнуть и восстановить силы. Это может быть или спа и ничегонеделание на пляже, или поездка к горячим источникам, или просто день, отведенный для пикника и питья вина», — Pkzilla.
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«Никогда не путешествуйте в только что купленных кроссовках. Посещение нового места, где вы много ходите пешком, — неподходящее время для разнашивания обуви. Лучше возьмите с собой любимую удобную пару, которая не оставит мозоли на ваших ногах», — Hannah Loewentheil.
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«Вполне нормально сидеть в своем гостиничном номере через дорогу от Эйфелевой башни и решить, что сегодня вы закажете потрясающую пиццу с пеперони и включите телешоу. Вы путешествуете, чтобы расслабиться и получать удовольствие, а не для того, чтобы пробежать марафон в попытках увидеть максимум достопримечательностей», — Photoguy8008.
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«В новом городе встаньте до восхода солнца и прогуляйтесь по нему до того, как проснется большинство других людей. Я сделал это в Венеции, и тихий город был настоящим волшебством», — Sunbuddy86.
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«Всякий раз, когда вы находитесь в другой стране, отправляйтесь в обычный продуктовый магазин. Я всегда удивляюсь тому, как много я узнаю о местной культуре, просто потратив 10 минут на прогулку по рынку или рассматривая, что продается в разных отделах супермаркетов, и наблюдая, как местные жители делают покупки. Это так увлекательно», — Hannah Loewentheil.
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«В путешествии я придерживаюсь правила третей. Я трачу около трети своего времени на посещение основных туристических мест, треть — на развлечения, а последнюю треть я выделяю себе на то, чтобы совершать совершенно необдуманные, спонтанные поступки или просто отдыхать и перезагружаться», — Jimvv36.