«Отправляйтесь в местный продуктовый магазин» и еще девять советов для путешественников

«Всякий раз, когда вы находитесь в другой стране, отправляйтесь в обычный продуктовый магазин. Я всегда удивляюсь тому, как много я узнаю о местной культуре, просто потратив 10 минут на прогулку по рынку или рассматривая, что продается в разных отделах супермаркетов, и наблюдая, как местные жители делают покупки. Это так увлекательно», — Hannah Loewentheil.