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Художника Богдана Зизу приговорили к 15 годам колонии. Он бросил коктейль Молотова в мэрию Евпатории

Виктория Шанина
Сегодня в 13:07

Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил крымского художника и активиста Богдана Зизу к 15 годам заключения в колонии общего режима. Об этом сообщает издание «Грати».

Требование прокуратуры суд не удовлетворил — гособвинение запрашивало для Богдана Зизы 18 лет в колонии строгого режима. Согласно оглашенному приговору, первые четыре года художнику предстоит в тюрьме.

Выступая с последним словом Зиза объявил голодовку с 10 июня, потребовал лишить его российского гражданства и освободить всех украинских политзаключенных, которые содержаться в тюрьмах России. Кроме того, он вновь выступил против российской военной операции.

В мае 2022-го Зиза облил синей и желтой краской здание администрации Евпатории. Также он бросил в мэрию коктейль Молотова. Художника задержали на следующий день.

Зизе инкриминировали сразу четыре статьи УК: 205 ч.1 (совершение теракта), 205 ч.1 (угроза совершения теракта), 205.2 ч.2 (призыв к терроризму), 214 ч.2 (вандализм по политическим мотивам).

В рамках судебного процесса Богдан Зиза настаивал, что его действия никому не навредили. При этом он признавал, что провел антивоенную акцию.

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