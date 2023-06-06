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Гильдия актеров SAG-AFTRA может объявить о забастовке по результатам переговоров с AMPTP

Виктория Шанина
Сегодня в 11:07

Члены американской актерской гильдии SAG-AFTRA готовы объявить забастовку в случае, если переговоры о новом контракте с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не приведут к результату. Об этом пишет Screen Daily.

За предполагаемую стачку проголосовали 97,91% из участвовавших 65 000 членов гильдии. Явка составила 47,69%.

Как отмечает издание, действие текущих контрактов между SAG-AFTRA и AMPTP истекает в полночь 30 июня. Если к этому моменту не будет заключена новая сделка, забастовке быть.

Гильдия сможет пользоваться вероятной забастовкой как весомым аргументом во время переговоров с продюсерами. Ведь если актеры присоединятся к протесту сценаристов, все голливудское кинопроизводство фактически будет остановлено, отмечает Screen Daily.

Гильдия сценаристов США объявила о забастовке в начале мая. Все потому, что переговоры со студиями Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBCUniversal, Paramount и Sony не привели к справедливой сделке.

Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей, хотя продюсированием и режиссурой при этом они продолжают заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.

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NetflixAmazonAppleWalt Disney
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