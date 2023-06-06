Гильдия актеров SAG-AFTRA может объявить о забастовке по результатам переговоров с AMPTP

Члены американской актерской гильдии SAG-AFTRA готовы объявить забастовку в случае, если переговоры о новом контракте с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) не приведут к результату. Об этом пишет Screen Daily.
За предполагаемую стачку проголосовали 97,91% из участвовавших 65 000 членов гильдии. Явка составила 47,69%.
Как отмечает издание, действие текущих контрактов между SAG-AFTRA и AMPTP истекает в полночь 30 июня. Если к этому моменту не будет заключена новая сделка, забастовке быть.
Гильдия сможет пользоваться вероятной забастовкой как весомым аргументом во время переговоров с продюсерами. Ведь если актеры присоединятся к протесту сценаристов, все голливудское кинопроизводство фактически будет остановлено, отмечает Screen Daily.
Сценаристы прекратили выполнение любых писательских обязанностей, хотя продюсированием и режиссурой при этом они продолжают заниматься. «Афиша Daily» подробно рассказывала о причинах и ходе забастовки.