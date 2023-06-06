Amazon Studios опубликовал тизер-трейлер сериала «Потерянные цветы Элис Харт». Его премьера состоится 4 августа.
В основу проекта лег одноименный роман австралийской писательницы Холли Рингланд. Сюжет рассказывает об Элис Харт, которая в 9 лет потеряла обоих родителей во время загадочного пожара.
После него девочка отправляется жить на цветочную ферму к своей бабушке, где узнает мрачные тайны о себе и своей семье. С помощью цветов в сериале раскрывается характер главной героини, а повествование охватывает несколько десятилетий.
Автором сценария стала Сара Ламберт («Агнцы Божьи»). Режиссером всех эпизодов выступил Глендин Айвин («История семьи Блум», «Плач»).
В сериале снялись Сигурни Уивер («Чужой»), Алисия Дебнем Кэри («Бойтесь ходячих мертвецов»), Алила Браун («Три тысячи лет желаний»), Эшер Кедди («Такова жизнь»), Лиа Перселл («Где‑то во тьме»), Фрэнки Адамс («Пространство»), Чарли Викерс («Медичи») и другие.