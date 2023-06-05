Россияне отравились сидром, «Три дня дождя» закрыли и другие новости дня

Новости
«Ведомости»: депутата могут исключить из фракции «ЕР» за слова о недостигнутых целях спецоперации
Новости
Впервые за 130 лет член британской королевской семьи даст показания в суде. Это будет принц Гарри
Новости
«Миллионы литров воды тратятся из‑за мастурбации»: бренд секс-игрушек запустил социальную рекламу
Новые статьи на Афише Daily
Кино уже онлайн
Что смотреть в сети: «Супербратья Марио», «Экзорцист Ватикана», «Крик-6» и сайфай «65»
Сложный тест
Девушка с жемчужной татуировкой дракона: тест о шедеврах живописи, дорисованных нейросетью
расскажите друзьям