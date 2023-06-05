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В российский прокат выйдет режиссерская версия «Донни Дарко»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:27

Компания «Иноекино» объявила, что впервые выпустит в российский прокат режиссерскую версию фильма «Донни Дарко». Его премьера состоится 20 июля.

«Донни Дарко» впервые вышел на экраны в 2001 году и стал дебютом режиссера Ричарда Келли. При бюджете в 4,5 млн долларов картина смогла собрать лишь чуть более 7,6 млн. Однако после выпуска на DVD и VHS фильм стал хитом, получив хорошие отзывы в СМИ.

Лента рассказывает об обычном старшекласснике Донни Дарко, который живет с родителями и двумя сестрами. Однажды он встречает странного человека в костюме кролика. Тот сообщает парню, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света.

Главную роль в фильме исполнил Джейк Джилленхол. Помимо него, в ленте снялись Джена Мэлоун, Мэгги Джилленхол, Мэри МакДоннелл, Холмс Осборн, Патрик Суэйзи, Ноа Уайл, Дрю Бэрримор, Джеймс Дювал, Катарина Росс и другие.

Режиссерская версия «Донни Дарко» была показана в 2004 году. Келли тогда подчеркивал, что его версия отвечает на вопросы, возникшие при просмотре оригинала, но в то же время побуждает задуматься о чем‑то новом.

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