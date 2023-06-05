В российский прокат выйдет режиссерская версия «Донни Дарко»

«Донни Дарко» впервые вышел на экраны в 2001 году и стал дебютом режиссера Ричарда Келли. При бюджете в 4,5 млн долларов картина смогла собрать лишь чуть более 7,6 млн. Однако после выпуска на DVD и VHS фильм стал хитом, получив хорошие отзывы в СМИ.