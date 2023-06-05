Величайшая судебная ошибка: австралийка отсидела 20 лет по ложному обвинению в убийстве своих детей

Кэтлин Фолбигг, названная ранее «самой страшной серийной убийцей в Австралии», была помилована после появления новых доказательств ее невиновности. Об этом сообщает Би-би-си.
Фолбигг провела в тюрьме 20 лет после того, как была признана виновной в убийстве своих четырех малолетних детей: сыновей Калеба и Патрика, дочерей Сары и Лауры. Они умерли в период с 1989 по 1999 год.
На протяжении всего процесса, а затем тюремного заключения Фолбигг заявляла о своей невиновности. Прокуроры же утверждали, что женщина задушила детей.
При этом вещественных доказательств и следов удушения детей не было. Упор был сделан на косвенные доказательства — записки в дневнике Фолбигг, в которых она заявляла, что материнство дается ей нелегко и что она винит себя в смерти младенцев.
Адвокаты Фолбигг несколько раз подавали апелляции и инициировали новое расследование дела в 2019 году. Но его результаты не вызвали сомнений в приговоре и даже придали больший вес косвенным доказательствам в первоначальном судебном процессе.
Однако недавнее расследование, проведенное судьей в отставке Томом Батерсом, заставило прокуратуру усомниться в виновности женщины. В расследовании приведены выводы группы иммунологов, обнаруживших у дочерей Фолбигг генетическую мутацию, которая может вызвать внезапную остановку сердца. У ее сыновей же ученые нашли мутацию, которую связывают с внезапным началом эпилепсии у мышей.
Говоря о записях из дневника Фолбигг, эксперты предположили, что они были способом пережить случившееся для скорбящей матери, у которой почти не было поддержки. Эксперты сочли маловероятным, что все четверо детей могли быть задушены без каких‑либо физических следов.
Приняв во внимание новое расследование и изменившееся мнение прокуратуры, губернатор Нового Южного Уэльса подписал указ о полном помиловании Фолбигг. 55-летнюю женщину немедленно освободили из тюрьмы, в которой она находилась почти полжизни.
«Невозможно прочувствовать масштабы травмы, которая была нанесена Кэтлин Фолбигг: боль от потери детей и почти два десятилетия заключения в тюрьмах строгого режима за преступления, которых, как доказала наука, никогда не было», — заявили ее адвокаты.
Теперь в течение года апелляционный суд должен решить, отменять ли обвинительный приговор Фолбигг. Если он будет отменен, женщина сможет подать иск с требованием компенсации у правительства Австралии.
В качестве прецедента есть случай австралийки Линди Чемберлен, которую в 1982 году осудили за убийство дочери-младенца, но через три года отпустили, признав ошибку. Чемберлен смогла отсудить у властей 1,3 млн австралийских долларов (858 тыс. долларов США).
Адвокаты Фолбигг отмечают, что случай их подзащитной многократно затмевает дело Чемберлен. Дело Фолбигг уже называют одной из величайших судебных ошибок в Австралии.