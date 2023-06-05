«Миллионы литров воды тратятся из‑за мастурбации»: бренд секс-игрушек запустил социальную рекламу

«О чем бы вы ни думали, когда достигаете кульминации, вам не нужно беспокоиться о том, что вы наносите ущерб окружающей среде в этот момент. Не торопитесь, не беспокойтесь о том, что горячая вода закончится, и экономьте воду вместе с Love Not War», — говорится в посте компании.