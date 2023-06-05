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«Миллионы литров воды тратятся из‑за мастурбации»: бренд секс-игрушек запустил социальную рекламу

Виктория Шанина
Сегодня в 12:28

Британский бренд Love Not War, который специализируется на производстве устойчивых и экологически чистых секс-игрушек, запустил социальную рекламу на тему бесполезного расходования воды. Ролик можно посмотреть в инстаграме* марки.

Основной посыл рекламы в том, что только в Великобритании ежегодно миллионы литров воды тратятся впустую из‑за мастурбации. По подсчетам бренда, речь идет примерно о 300 млн литров воды, или 121-м олимпийском бассейне.

Запуск своей социальной рекламы Love Not War приурочили ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. А еще марка упоминает телеведущего Дэвида Аттенборо, уточняя, что он будет горд вами, если вы перестанете мастурбировать в душе.

Однако об исключительно альтруистичных мотивах бренда можно поспорить — вместо душа Love Not War предлагают использовать их экологичные игрушки.

«О чем бы вы ни думали, когда достигаете кульминации, вам не нужно беспокоиться о том, что вы наносите ущерб окружающей среде в этот момент. Не торопитесь, не беспокойтесь о том, что горячая вода закончится, и экономьте воду вместе с Love Not War», — говорится в посте компании.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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