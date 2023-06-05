Тираж издаваемых в России книг упал на четверть

В январе–марте 2023 года в России издано 69 млн книг и брошюр, что на 23% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Число наименований тоже снизилось — на 13%, до 26 тыс. единиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской книжной палаты (РКП).