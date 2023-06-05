Тираж издаваемых в России книг упал на четверть

В январе–марте 2023 года в России издано 69 млн книг и брошюр, что на 23% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Число наименований тоже снизилось — на 13%, до 26 тыс. единиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Российской книжной палаты (РКП).
Общий тираж книг и брошюр в переплете сократился на 31%, до 23 млн экземпляров, количество наименований — на 12%, до 9500. В сегменте переизданий тираж уменьшился на 28%, до 19 млн экземпляров, число наименований — на 23%, до чуть менее 3400 единиц.
Лидером рынка по тиражам стало «Просвещение» (19 млн экземпляров), за ним следуют «Эксмо» (10 млн) и АСТ (8,3 млн). По наименованиям порядок обратный: АСТ (2400 изданий), «Эксмо» (2300), «Просвещение» (1900).
Самым издаваемым автором в первом квартале стал митрополит Тихон (Шевкунов), книгу которого издает ИД «Вольный странник» (50 тыс. экземпляров). Второе место заняли «Бронепароходы» Алексея Иванова, выпущенные «Рипол-классик».
В качестве причин падения тиражей эксперты и участники рынка называют подорожание расходных материалов и сокращение числа лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года.
После начала военной операции на Украине с российскими издательствами перестал работать целый ряд зарубежных авторов, среди которых Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан Роулинг. Работу в стране приостановили издательства Penguin Random House, Macmillan, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners и другие.
Книги за год подорожали на 15–20%, писали «Известия» со ссылкой на участников рынка. Причины — увеличение себестоимости книг на 30% из‑за дефицита бумаги и изменения курса валют. До конца года стоимость книг может вырасти еще на 15%.