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«Это не я спасаю собак, а они меня»: ирландец переехал в Таиланд и обрел новый смысл жизни

Анна Красюк
Сегодня в 19:05

Ниалл Харбисон родился и жил в Дублине, но потом решил продать свое рекламное агентство и переехать в Таиланд. Однако там его поглотили многочисленные зависимости, а депрессия, очевидно, делала ситуацию еще тяжелее. В какой‑то момент он даже оказался в больнице, где его мировоззрение вдруг перевернулось. «Все, чего я раньше хотел: дом побольше, новая машина, — рассказывал он позднее. — Но когда очутился при смерти, понял, что все это на самом деле не имеет никакого значения. Поэтому я сказал: „Если мне удастся пройти через это, я буду заниматься спасением собак“». Харбисон выжил. И так у него появилось новое дело жизни.

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Как человек, который на собственном опыте убедился, насколько важен второй шанс в жизни, Харбисон с большим рвением взялся за помощь бездомным животным. Он не только вкладывает собственные средства, но и занимается сборами. «Каждый пожертвованный пенни идет, непосредственно, на помощь собакам. Я безвозмездно трачу все свое время и работаю над тем, чтобы в моей организации было больше людей — тогда мы сможем помочь большему числу несчастных», — уверяет он. Его деятельность включает в себя покупку корма и лекарств, оплату счетов в ветеринарных клиниках.

«В мире 500 миллионов бездомных собак. Моя цель — сократить вдвое это число в ближайшие 20 лет», — делится амбициями Харбисон. И утверждает, что это не он спасает собак, а они спасают его. Недавно он даже написал книгу, где поделился своей историей: она называется «Надежда: Как уличные собаки научили меня смыслу жизни», она выйдет в августе этого года.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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