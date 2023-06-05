«Это не я спасаю собак, а они меня»: ирландец переехал в Таиланд и обрел новый смысл жизни

Ниалл Харбисон родился и жил в Дублине, но потом решил продать свое рекламное агентство и переехать в Таиланд. Однако там его поглотили многочисленные зависимости, а депрессия, очевидно, делала ситуацию еще тяжелее. В какой‑то момент он даже оказался в больнице, где его мировоззрение вдруг перевернулось. «Все, чего я раньше хотел: дом побольше, новая машина, — рассказывал он позднее. — Но когда очутился при смерти, понял, что все это на самом деле не имеет никакого значения. Поэтому я сказал: „Если мне удастся пройти через это, я буду заниматься спасением собак“». Харбисон выжил. И так у него появилось новое дело жизни.