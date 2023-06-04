Минобороны предложило постановку на воинский учет без явки в военкомат

Из документа Минобороны также следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в реестре повесток , который может заработать уже к осеннему призыву. В случае, если технической возможности получения сведений в электронном виде нет, то запрашивается и обеспечивается получение информации «в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя».