Минобороны предложило постановку на воинский учет без явки в военкомат

Минобороны РФ предложило ставить и снимать граждан с воинского учета без личной явки в военкомат. Сверяться в ведомстве предлагают с данными государственных информационных ресурсов, говорится в документе.
То же самое касается внесения изменений в документы воинского учета.
Из документа Минобороны также следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в реестре повесток, который может заработать уже к осеннему призыву. В случае, если технической возможности получения сведений в электронном виде нет, то запрашивается и обеспечивается получение информации «в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя».
Согласно новому закону о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных, повестки будут приходить к военнообязанным не только в бумажном, но и электронном виде. При этом документ будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете на «Госуслугах».