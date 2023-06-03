«Посмотрите, во что играют в детском саду наши дети. Есть ли у них там дочки-матери, девочки играют в это? Мальчики с машинками играют? С молоточками игрушечными ходят? Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка — мама, мальчик — мужская работа», — сказал Буцкая.