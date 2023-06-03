Следить за гендером россиян следует с детского сада, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире «Говорит Москва». Она считает, что мальчики должны играть только с машинками, а девочки — с куклами.
«Посмотрите, во что играют в детском саду наши дети. Есть ли у них там дочки-матери, девочки играют в это? Мальчики с машинками играют? С молоточками игрушечными ходят? Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка — мама, мальчик — мужская работа», — сказал Буцкая.
В конце мая депутаты Госдумы предложили поправки в законы «Об охране здоровья» и «Об актах гражданского состояния», которые вводят «полный запрет смены пола хирургическим путем». Согласно законопроекту, хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только для «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей».