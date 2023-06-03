Мачу-Пикачу и Гремль: что получится если нейросеть нарисует чудеса света с опечаткой

Midjourney — одна из самых популярных нейросетей в интернете. Она позволяет задать изображение с помощью всего лишь набора слов и может не только рисовать, но и стилизует изображение под правдоподобные фото и кадры из фильмов. Например, вот кто‑то с ее помощью перенес героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х или нарисовал героев «Гарри Поттера» в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, а вот ещё один блогер скрестил Чебурашку с героями западных фильмов и мультиков.