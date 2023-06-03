Мачу-Пикачу и Гремль: что получится если нейросеть нарисует чудеса света с опечаткой

Пользователь Reddit под ником Mossymayn заставил нейросеть Midjourney нарисовать мировые достопримечательности. Однако задавая промт, он совершил одну или несколько опечаток для совершенно непредсказуемого результата.
Так он получил представление, как могли бы выглядеть Великий китайский шар (потому что «ball» и «wall» отличаются лишь одной буквой), Гремль, Пиццанская падающая башня, Панна-коттовая армия, небоскреб Вампир-стейт-билдинг и ещё множество чудес света.
Великий китайский шар
(The Great Ball of China)
Пиццанская башня
(The Leaning Tower of Pizza)
Гремль
(Gremlin Palace, Russia)
Чикен-Ица
(Chicken Itza)
Панна-коттовая армия
(Pannacotta Army)
Сиднейская Опра
(Sydney Oprah House)
Скала Плюшмор
(Mount Plushmore)
Великая пиромида Гизы
(Great Pyromid of Giza)
Великая пирамида Чиз-ы
(Great Pyramid of Cheeza)
Мачу-Пикачу
(Machu Pikachu)
Гараж-Махал
(Garage Mahal)
Виагранский водопад
(Viagra Falls)
К-ололо-лизей
(Colololoseum)
Великая пирамида Лизы
(The Great Pyramid of Liza)
Сахарский десерт
(The Sahara Dessert)
Акрополиция
(The Acropolice)
Вампир-стейт-билдинг
(The Vampire State Building)
Статуя Криса-Искупителя
(Chris, the Redentor)
Midjourney — одна из самых популярных нейросетей в интернете. Она позволяет задать изображение с помощью всего лишь набора слов и может не только рисовать, но и стилизует изображение под правдоподобные фото и кадры из фильмов. Например, вот кто‑то с ее помощью перенес героев «Игры престолов» в американский ситком 90-х или нарисовал героев «Гарри Поттера» в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, а вот ещё один блогер скрестил Чебурашку с героями западных фильмов и мультиков.
Похожим образом блогеры дорисовывают культовые мемы и обложки альбомов с новым нейросетевым инструментом Photoshop.
Впрочем, нейросети не всегда и не только помогают. Согласно одному исследованию, сгенерированные в ChatGPT резюме мешают работодателям найти подходящего сотрудника. А одна американская организация помощи людям с расстройством пищевого поведения громко провалилась, попытавшись заменить чат-ботом живых операторов горячей линии.