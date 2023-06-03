В «Пионере» пройдет спецпоказ драмы «Снегирь» Бориса Хлебникова

Фильм расскажет о рыболовном судне «Снегирь», плавучем доме для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое‑что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм не главное испытание, которое ждет команду корабля.