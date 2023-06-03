В «Пионере» пройдет спецпоказ драмы «Снегирь» Бориса Хлебникова

9 июня в 19:15 в кинотеатре «Пионере» состоится специальный показ картины «Снегирь», там же зрители смогут пообщаться с режиссером Борисом Хлебниковым. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Фильм расскажет о рыболовном судне «Снегирь», плавучем доме для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое‑что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм не главное испытание, которое ждет команду корабля.
В новой картине автор «Аритмии», «Обычной женщины» и «Шторма» сочетает наблюдение за вахтой обветшалого судна, юношескую авантюру и фильм-катастрофу. Здесь пацанский задор сталкивается с матёрой суровостью, однако конфликты характеров и поколений окажутся незначительными перед грядущей трагедией и природной стихией.
Фильм представит актер Макар Хлебников, он исполняет одну из главных ролей. После показа зрителей приглашают на встречу с режиссером Борисом Хлебниковым и куратором спецпоказов «Пионера» Виктор Прокофьев. Билеты можно приобрести на «Афише».