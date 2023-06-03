Том Холланд назвал «Паутину вселенных» лучшим фильмом о Человеке-пауке всех времен

«Я думаю, что первый фильм «Паутина вселенных» — это лучший фильм о Человеке-пауке, который когда‑либо был снят. Я так рад за всех, кто принимал в этом участие. У нас с [продюсером] Эми Паскаль почти семейные отношения, она мне как мама. Я должен был пойти с ней [на премьеру], но не смог, потому что был занят съемками [в сериале «Переполненная комната»]. Но я невероятно рад за них и с нетерпением жду второго фильма. Я уверен, что он оправдает все ожидания, и мне не терпится его увидеть», — сказал Холланд на премьере своего нового сериала на Apple TV+.