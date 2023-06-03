Том Холланд назвал «Паутину вселенных» лучшим фильмом о Человеке-пауке всех времен

Исполнитель роли Человека-паука в фильма Marvel Том Холланд в комментарии AP назвал мультфильм «Паутина вселенных» лучшей картиной из когда‑либо снятых об этом супергерое.
«Я думаю, что первый фильм «Паутина вселенных» — это лучший фильм о Человеке-пауке, который когда‑либо был снят. Я так рад за всех, кто принимал в этом участие. У нас с [продюсером] Эми Паскаль почти семейные отношения, она мне как мама. Я должен был пойти с ней [на премьеру], но не смог, потому что был занят съемками [в сериале «Переполненная комната»]. Но я невероятно рад за них и с нетерпением жду второго фильма. Я уверен, что он оправдает все ожидания, и мне не терпится его увидеть», — сказал Холланд на премьере своего нового сериала на Apple TV+.
Холланд носил костюм Человека-паука в трех самостоятельных фильмах, а также в «Капитане Америка: Гражданская война», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», однако, отвечая на вопрос, не назвал ни одну из этих картин. Упоминать любую из картин с участием Тоби Магуайра или Эндрю Гарфилда.
Кроме этого, Холланд рассказал Variety о том, возможен ли четвертый фильм о Человеке-пауке с ним в главной роли: »«Мне нельзя говорить об этом, но могу подтвердить, что мы обсуждали его. Сейчас переговоры поставили встречи на паузу в знак солидарности со сценаристами. У нас были несколько бесед, но на данный момент всё на очень, очень ранней стадии», — сказал Холланд.
На премьере «Человека-паука: Сквозь вселенные» продюсер картины Эми Паскаль анонсировала мультфильм о Женщине-пауке, а также полнометражный фильм о Майлсе Моралесе: «Вы всё увидите. Всё будет».
Ее коллега Ави Арад также добавил, что сольник Женщины-паука выйдет «раньше, чем вы ждёте».