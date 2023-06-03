В Москве задержали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова

Полиция Москвы задержала чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова с наркотическим веществом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Против него возбуждено уголовное дело, заявила полиция.
«Инцидент произошел на Тестовской улице 1 июня, рассказали агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД России. По ее данным, сотрудники ГИБДД остановили Toyota Auris с регистрационным знаком такси, в котором у пассажира 1994 г. р. нашли сверток с наркотическим веществом. Как говорят полицейские, такси было остановлено для проверки документов, а его пассажир заметно нервничал.
Источник агентства подтвердил, что пассажиром авто оказался спортсмен Мовсар Баймасханов. «У него выявлено более 0,30 г запрещенных наркотических веществ. Чемпион мира по рукопашному бою был задержан и сообщил, что наркотики хранил без цели сбыта, для личного употребления.», — добавил собеседник ТАСС.
Мовсар Баймасханов выиграл чемпионат мира по рукопашному бою в 2019 и 2021 годах, также завоевывал «бронзу» на этом турнире в 2017 году. Кроме этого, он три раза подряд брал первое место на чемпионате Европы по этому виду спорта в 2018, 2019 и 2020 годах. Ещё спортсмен пять раз одерживал победу на чемпионатах России.