В Москве задержали с наркотиками чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова

Мовсар Баймасханов выиграл чемпионат мира по рукопашному бою в 2019 и 2021 годах, также завоевывал «бронзу» на этом турнире в 2017 году. Кроме этого, он три раза подряд брал первое место на чемпионате Европы по этому виду спорта в 2018, 2019 и 2020 годах. Ещё спортсмен пять раз одерживал победу на чемпионатах России.