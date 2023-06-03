«Билайн» ограничил длительность звонков в Москве с часа до 30 минут

Опрошенные «Ведомостями» эксперты рынка считают, что прежде всего операторы делают это с целью защиты сети от перегрузки. По словам аналитика и автора телеграм-канала ABloud62 Алексея Бойко, доля таких звонков невелика в абсолютном выражении, но изрядно нагружает сеть. В связи с переводом 2G и 3G частот в стандарт LTE для голоса по технологии GSM у операторов остался совсем уже скромный сетевой ресурс, говорит эксперт.