«Билайн» ограничил длительность звонков в Москве с часа до 30 минут

«Билайн» ограничил максимальную продолжительность звонка с часа до 30 минут в Москве, рассказали «Ведомостям» несколько абонентов оператора и представитель оператора.
Абоненты заметили ограничение на длину разговора 26 мая, причем аналогичные ограничения действуют ещё в нескольких регионах России, узнала газета. По словам представителя «Билайна», право оператора определять длину соединения закреплено в абонентских контрактах.
«Делается это для того, чтобы оградить клиентов компании от лишних затрат на „залипшие“ звонки, которые по каким‑то причинам не были прерваны», — отметил он. По статистике оператора, лишь 0,6% абонентов оператора регулярно совершает голосовой вызов продолжительностью 30 и более минут.
Ограничения на на длину разговора есть не только у «Билйна». Например, «Мегафон» разрешает звонки не дольше 45 минут, рассказал газете представитель этого оператора. «Сейчас после автоматического разрыва абсолютное большинство разговоров не возобновляется, что говорит о том, что большинство длинных разговоров являются неосознаными, случайными», — добавил он.
Представитель Tele2 сказал «Ведомостям», что его абонентам нельзя разговаривать более получаса с пользователями других операторов, это условие есть в условиях оказания услуг. При этом внутри сети таких ограничений нет, добавил он.
«Это сделано в целях защиты абонентов в ситуации, когда после разговора абоненты не завершили вызов и он тарифицируется либо расходуется из пакета. Такие ситуации возникают, например, у пожилых людей», — подчеркнул представитель Tele2.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты рынка считают, что прежде всего операторы делают это с целью защиты сети от перегрузки. По словам аналитика и автора телеграм-канала ABloud62 Алексея Бойко, доля таких звонков невелика в абсолютном выражении, но изрядно нагружает сеть. В связи с переводом 2G и 3G частот в стандарт LTE для голоса по технологии GSM у операторов остался совсем уже скромный сетевой ресурс, говорит эксперт.