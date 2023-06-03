Таксистам запретят работать более 12 часов в сутки

Правительство России запретит таксистам с 1 сентября работать более 12 часов в сутки. Об этом сообщил ТАСС.
Власти утвердили нормы рабочего времени для водителей-физлиц. Они составили не более 40 часов в календарную неделю. При этом продолжительность ежедневного рабочего времени не должна превышать 10 часов.
Еще два часа водители могут работать сверхурочно в целях «завершения заказа легкового такси». Такие нормы, согласно постановлению правительства, сохранятся вплоть до 1 марта 2029 года.
Таксистам будет необходимо делать перерывы в вождении. Первый из них должен состояться не позднее чем через пять часов после начала работы. Время перерывов, согласно документу, включается в общее время рабочего дня.
Кроме того, постановление определяет продолжительность обязательного еженедельного отдыха. Она составит не менее 45 часов подряд.
Ранее кабинет министров утвердил постановление, которое ограничивает возможность таксистов получать заказы после превышения нормы рабочего дня. Это коснется как самозанятых водителей, так и работающих по найму.
Для последних время нормального рабочего дня уже было установлено Минтрансом. Оно было таким же: 10 часов с допустимым увеличением работы до 12 часов «в целях завершения перевозки и (или) следования к месту стоянки».