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Выпускники девятых классов из Курской области получат аттестаты без сдачи ОГЭ

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:34

Выпускники девятых классов из приграничных районов Курской области получат аттестаты о среднем образовании без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он пояснил, что речь идет о выпускниках 113 общеобразовательных организаций из муниципалитетов, граничащих с Украиной. Они будут освобождены от ОГЭ в соответствии с решением Минпросвещения РФ.

«Все девятиклассники приграничья по окончании учебного года не сдают ОГЭ. 1246 выпускников получат документы на основании промежуточной аттестации, 147 из них — аттестаты с отличием», — заявил Старовойт.

В Курской области в данный момент введен повышенный уровень террористической опасности из‑за регулярных обстрелов со стороны Украины. На приграничных территриях действует усиленный пропускной режим.

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Минпросвещения России
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Роман Старовойт
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