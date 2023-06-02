Выпускники девятых классов из Курской области получат аттестаты без сдачи ОГЭ

Выпускники девятых классов из приграничных районов Курской области получат аттестаты о среднем образовании без сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Он пояснил, что речь идет о выпускниках 113 общеобразовательных организаций из муниципалитетов, граничащих с Украиной. Они будут освобождены от ОГЭ в соответствии с решением Минпросвещения РФ.
«Все девятиклассники приграничья по окончании учебного года не сдают ОГЭ. 1246 выпускников получат документы на основании промежуточной аттестации, 147 из них — аттестаты с отличием», — заявил Старовойт.
В Курской области в данный момент введен повышенный уровень террористической опасности из‑за регулярных обстрелов со стороны Украины. На приграничных территриях действует усиленный пропускной режим.