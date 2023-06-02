Американская компания Motorola представила свои новые складные устройства — смартфоны Razr 40 и Razr 40 Ultra. Об этом стало известно из публикации на сайте Lenovo.
Гаджеты появятся в продаже уже летом 2023 года. Они будут оснащены чипами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также получат 8 или 12 ГБ оперативной памяти плюс 256 или 512 Гб встроенной.
Базовая модель будет иметь внешний дисплей в 1,5 дюйма с разрешением 368×194 и основной 6,9-дюймовый экран. Ultra же получит аналогичный основной экран и 3,6-дюймовый внешний AMOLED-диспей с разрешением 1066×1056.
В обоих устройствах будут фронтальная камера 32 Мп и основная со сверхширокоугольным объективом 13 Мп. Смартфоны можно будет заряжать как проводной, так и беспроводной зарядкой.