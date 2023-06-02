Гаджеты появятся в продаже уже летом 2023 года. Они будут оснащены чипами Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, а также получат 8 или 12 ГБ оперативной памяти плюс 256 или 512 Гб встроенной.