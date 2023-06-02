«Форсаж-10» выйдет в цифре 9 июня. Фильм пробыл в прокате меньше месяца

Боевик уже собрал в прокате более 522 млн долларов при бюджете в 340 млн, но при этом лента уступает в темпе «Форсажу-7» и «Форсажу-8». Между тем «Форсаж-10» стал вторым в этом году фильмом с самым успешным стартом в прокате после мультфильма «Братья Супер Марио в кино».