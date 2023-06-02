«Форсаж-10» выйдет в цифре 9 июня. Фильм пробыл в прокате меньше месяца

Цифровой релиз фильма «Форсаж-10» состоится 9 июня — фильм пробыл в прокате меньше месяца (мировой релиз состоялся 19 мая). Об этом сообщает Collider.
Картина рассказывает о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.
Боевик уже собрал в прокате более 522 млн долларов при бюджете в 340 млн, но при этом лента уступает в темпе «Форсажу-7» и «Форсажу-8». Между тем «Форсаж-10» стал вторым в этом году фильмом с самым успешным стартом в прокате после мультфильма «Братья Супер Марио в кино».
Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса в пока еще безымянном спин-оффе «Форсажа», который уже находится в разработке у Universal. Это будет не сиквел «Хоббса и Шоу», грядущая лента — это отдельный проект, связывающий десятый и одиннадцатый фильмы серии.