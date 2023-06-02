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На Суэцком канале пришлось закрыть два порта из‑за мощной песчаной бури

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58

На Суэцком канале в Египте пришлось закрыть два порта из‑за мозной песчаной бури. Об этом сообщил «Би-би-си».

По информации СМИ, части страны оказались окутаны облаками из пыли и песка. В результате песчаной бури погиб один человек. Еще по меньшей мере пять человек получили травмы — на них упал билборд в Каире.

Суэцкий канал считается одним из самых загруженных водных транспортных артерий в мире. Из‑за его блокировки в 2021 году произошел коллапс мировых грузоперевозок: каждый его час обходился в 400 млн долларов.

Насколько помешает грузоперевозкам закрытие двух портов сейчас, неизвестно. Буря затронула северную часть Египта, в особенности пострадал Каир. Ветер достигал 50 км в час, а пыль поднялась на высоту четырех метров.

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