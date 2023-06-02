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«Проект» и Романа Супера признали иноагентами

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:03

Издание «Проект» признали иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В реестр также попали журналист Роман Супер, издание «Ярновости», журналист Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин.

По данным министерства, издание «Проект» распространяло «недостоверную информацию о деятельности государственной власти РФ и действиях ВС», а также «участвовало в распространении материалов иноагентов». В 2021 году Минюст признал иноагентом главреда издания Романа Баданина*.

Романа Супера внесли в реестр из‑за того, что журналист выступал против спецоперации на территории Украины и «распространял материалы иностранных агентов».

Ранее Минюст признал иноагентом солиста «Би-2» Лёву (Егора Бортника*). Причина включения музыканта в иноагентский список указана следующая: «Выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

В реестр также попали антрополог Александра Архипова*, ведущая «Популярной политики» Ирина Аллеман*, экономист Владислав Иноземцев*, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев*, «Совет матерей и жен»* и его глава Ольга Цуканова* и Общенародный союз возрождения России*.

* Роман Баданин, Егор Бортник, Александра Архипова, Ирина Аллеман, Владислав Иноземцев, Магомед Гаджиев, Александр Габуев, «Совет матерей и жен», Ольга Цуканова и Общенародный союз возрождения России признаны иноагентами.

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Роман СуперДмитрий ОрешкинМаксим КузахметовРоман БаданинЕгор БортникАлександра АрхиповаВладислав ИноземцевМагомед ГаджиевАлександр Габуев
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