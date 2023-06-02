«Проект» и Романа Супера признали иноагентами

В реестр также попали антрополог Александра Архипова*, ведущая «Популярной политики» Ирина Аллеман*, экономист Владислав Иноземцев*, бывший депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев*, «Совет матерей и жен»* и его глава Ольга Цуканова* и Общенародный союз возрождения России*.