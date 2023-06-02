Тобайас Мензис сыграет в «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли

Кого он сыграет, пока неизвестно. Ранее в актерский состав ленты вошли Брэд Питт, Демсон Идрис («Снегопад») и Керри Кондон («Банши Инишерина»). Питт сыграет гонщика, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка.