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Тобайас Мензис сыграет в «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:27

Лауреат премии «Эмми» за роль в сериале «Корона» Тобайас Мензис присоединился к актерскому составу фильма Apple «Формула-1». Об этом сообщает Variety.

Кого он сыграет, пока неизвестно. Ранее в актерский состав ленты вошли Брэд Питт, Демсон Идрис («Снегопад») и Керри Кондон («Банши Инишерина»). Питт сыграет гонщика, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка.

Режиссером картины выступит Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Он также спродюсирует фильм совместно с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского моря») и Чадом Оманом («Вспоминая титанов»).

Сценарий написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»). В разработке грядущей картины принимает участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

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Брэд ПиттТобайас МензисДжозеф КосинскиДжерри БрукхаймерЛьюис Хэмилтон
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