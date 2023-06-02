Тобайас Мензис сыграет в «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли

Лауреат премии «Эмми» за роль в сериале «Корона» Тобайас Мензис присоединился к актерскому составу фильма Apple «Формула-1». Об этом сообщает Variety.
Кого он сыграет, пока неизвестно. Ранее в актерский состав ленты вошли Брэд Питт, Демсон Идрис («Снегопад») и Керри Кондон («Банши Инишерина»). Питт сыграет гонщика, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка.
Режиссером картины выступит Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик»). Он также спродюсирует фильм совместно с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского моря») и Чадом Оманом («Вспоминая титанов»).
Сценарий написал Эрен Крюгер («Топ Ган: Мэверик»). В разработке грядущей картины принимает участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.