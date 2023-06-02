В BoscoVesna открылась гостиная проекта Masters. В ней можно увидеть работы Андрея Люблинского

В торговом центре BoscoVesna на Новом Арбате открылась гостиная проекта Masters в коллаборации с современными художниками. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.
В новом пространстве уже можно увидеть работы художника и дизайнера Андрея Люблинского. Его произведения вступают в диалог с пространством и зрителями и включаются в разные сюжеты.
Кроме работ Люблинского, посетители смогут в гостиной найти поп-ап-магазин с книгами, лекторий и территорию для чтения — в ней предлагают почитать редкие иллюстративные издания о живописи и моде, в том числе на иностранных языках.
Гостиная оформлена с использованием коллекционных предметов интерьера, которые команда Masters отобрала вместе с лучшими галереями Москвы. На ее открытии присутствовали журналист Алена Долецкая и историк Алексей Масляев.
1 июня в гостиной прошла дискуссия «Коллаборации искусства и общественных пространств». В дальнейшем в рамках BoscoVesna x Lublinsky откроется лекторий, посвященный тенденциям в области арт-рынка и креативных проектов.
Присоединиться к лекторию смогут обладатели серебряных, золотых и черешневых карт Bosco, а также гости Masters — образовательного проекта, созданного еще в 2015 году в Петербурге.