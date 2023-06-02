Ученые обнаружили, что популярный подсластитель сукралоза повреждает ДНК человека

Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что популярный подсластитель сукралоза, выпускаемый под брендом Splenda, негативно влияет на ДНК человека. Об этом сообщил «Хайтек».
Подсластитель, как оказалось, приводит к образованию химического вещества, которое повреждает ДНК. Это, по мнению специалистов, может приводить к проблемам со здоровьем у потребителей.
Сукралозу можно найти во многих продуктах: хлебобулочных изделиях, газировке, жевательной резинке, желатине и замороженных молочных десертах. Splenda — самый популярный заменитель сахара среди жителей США, его используют более половины американцев.
Сукралоза в 600 раз слаще обычного сахара. В ходе метаболизма она образует жирорастворимое соединение сукралоза-6-ацетат. Именно оно оказалось генотоксичным, оно повреждает кровь.
По словам исследователей, сукралоза вызывает разрывы нитей ДНК и потенциально может приводить к развитию онкологических заболеваний. Кроме того, сукралоза-6-ацетат плохо влияет и на ткани кишечника.