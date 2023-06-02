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Ученые обнаружили, что популярный подсластитель сукралоза повреждает ДНК человека

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

Ученые из Университета штата Северная Каролина обнаружили, что популярный подсластитель сукралоза, выпускаемый под брендом Splenda, негативно влияет на ДНК человека. Об этом сообщил «Хайтек».

Подсластитель, как оказалось, приводит к образованию химического вещества, которое повреждает ДНК. Это, по мнению специалистов, может приводить к проблемам со здоровьем у потребителей.

Сукралозу можно найти во многих продуктах: хлебобулочных изделиях, газировке, жевательной резинке, желатине и замороженных молочных десертах. Splenda — самый популярный заменитель сахара среди жителей США, его используют более половины американцев.

Сукралоза в 600 раз слаще обычного сахара. В ходе метаболизма она образует жирорастворимое соединение сукралоза-6-ацетат. Именно оно оказалось генотоксичным, оно повреждает кровь.

По словам исследователей, сукралоза вызывает разрывы нитей ДНК и потенциально может приводить к развитию онкологических заболеваний. Кроме того, сукралоза-6-ацетат плохо влияет и на ткани кишечника.

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