Реклама
Новости

На месте граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске нарисовали военного с ребенком на руках

Виктория Шанина
Сегодня в 18:38

В Южно-Сахалинске на месте граффити с Земфирой* появился рисунок ребенка на руках у военного. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат областной думы Александр Шарифулин, который и был инициатором уничтожения мурала, посвященного артистке.

Изображение Земфиры появилось на трансформаторной будке на улице Емельянова еще в 2019 году. Однако в феврале 2023-го, на следующий день после признания певицы иноагентом, Шарифулин поднял вопрос о необходимости закрасить рисунок, поскольку Земфира «неоднократно публично выступала против страны и ее армии».

Новый рисунок Шарифулин называет уместным, так как он «отвечает духу времени». Арт-объект, по его словам, создавала «инициативная группа вместе со специалистами администрации Южно-Сахалинска».

«На этой будке ранее красовалось изображение певицы Земфиры. Однако она выбрала путь предательства и покинула страну», — добавил депутат.

* Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»