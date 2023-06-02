На месте граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске нарисовали военного с ребенком на руках

Изображение Земфиры появилось на трансформаторной будке на улице Емельянова еще в 2019 году. Однако в феврале 2023-го, на следующий день после признания певицы иноагентом, Шарифулин поднял вопрос о необходимости закрасить рисунок, поскольку Земфира «неоднократно публично выступала против страны и ее армии».