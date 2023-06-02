На месте граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске нарисовали военного с ребенком на руках

В Южно-Сахалинске на месте граффити с Земфирой* появился рисунок ребенка на руках у военного. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат областной думы Александр Шарифулин, который и был инициатором уничтожения мурала, посвященного артистке.
Изображение Земфиры появилось на трансформаторной будке на улице Емельянова еще в 2019 году. Однако в феврале 2023-го, на следующий день после признания певицы иноагентом, Шарифулин поднял вопрос о необходимости закрасить рисунок, поскольку Земфира «неоднократно публично выступала против страны и ее армии».
Новый рисунок Шарифулин называет уместным, так как он «отвечает духу времени». Арт-объект, по его словам, создавала «инициативная группа вместе со специалистами администрации Южно-Сахалинска».
«На этой будке ранее красовалось изображение певицы Земфиры. Однако она выбрала путь предательства и покинула страну», — добавил депутат.
* Земфира внесена Минюстом в реестр иноагентов.