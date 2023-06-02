В апреле почти в два раза выросли продажи приставки «Тетрис» в России

Продажи консолей «Тетрис» в России в апреле выросли почти в два раза по сравнению с месяцем ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей торговых площадок.
Рост спроса отметили, в частности, Wildberries, «Яндекс Маркет» и Ozon. В «Авито» заявили о возросших на 36% продажах по сравнению с прошлым годом.
В Ozon сказали, что интерес к «ретроразвлечениям» может быть связан с их доступной ценой. Представители Wildberries отмечают, что покупатели хотят «предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».
«Кстати, по отзывам мы видим, что многие пользователи покупают „Тетрисы“ не только себе, но и своим детям», — добавили в Ozon.
Наиболее популярной моделью на маркетплейсах стала классическая черная приставка Brick Game с желтыми кнопками, а также другие версии консоли этого бренда.
31 марта на Apple TV+ дебютировал фильм «Тетрис». Никита Ефремов сыграл создателя игры Алексея Пажитнова. Также в главной роли — Тэрон Эджертон, сыгравший главу Blue Planet Software Хэнка Роджерса, благодаря которому о «Тетрисе» узнал весь мир.