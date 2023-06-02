Экопроект Svalka проведет вечеринку во флагманском магазине в честь переименования в Etika

Команда экопроекта Svalka провела ребрендинг и переименовала его в Etika. По случаю перезапуска команда бренда проведет вечеринку, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.
«Наши экс-сотрудники втайне перерегистрировали на себя товарный знак SVALKA и VK-сообщество, чтобы использовать в своем проекте. Пару месяцев мы продолжали вести наш аккаунт в социальной сети с картинками — его заблокировали. Впрочем, едва ли кто‑то может забрать наш магазин и сервисы, сотрудников, опыт и веселые разборы экотем на карточках с котами. Еще до этих событий мы нашли нового инвестора, работали над изменением концепции и планировали экспансию», — объясняют представители Etika причины ребрендинга.
Помимо названия, проект слегка изменил концепцию. Его создатели привлекли инвестиции для масштабирования, обновили формат центрального секонд-стора и планируют открытие бутиков нового поколения в Москве и регионах.
Первым перезапустили флагманский магазин Etika в ТРЦ «Мозаика». Теперь в нем ежедневно обновляется ассортимент секонд-вещей от новых европейских поставщиков. Были введены новые стандарты обслуживания, появились новые специалисты.
Кроме того, экосистема Etika, в которую сейчас входит секонд-стор и сервис по вывозу ненужных вещей, пополнится ESG-проектами компаний-партнеров. Планируется построить цифровую платформу в сфере устойчивой моды, включая «специфичные для отрасли финансовые сервисы».
«Etika нацелена на более широкую аудиторию, но по-прежнему будет проводить мероприятия для творческих молодых людей и адептов осознанного потребления совместно с современными художниками, музыкантами, дизайнерами, а также масштабные акции, „вирусившиеся“ в социальных сетях, — „День воровства“ и „День пакета“», — говорится в пресс-релизе проекта.
Вечеринка в честь ребрендинга пройдет 4 июня с 16.00 до 21.00 в ТРЦ «Мозаика». В программе: апсайкл-воркшопы, бесплатный бар с лимонадами от Wild Soda и игристым, презентация ассортимента, выступления Julia Konor, Jendai, Naya, MVXOOD, TURA.