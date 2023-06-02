Экопроект Svalka проведет вечеринку во флагманском магазине в честь переименования в Etika

«Наши экс-сотрудники втайне перерегистрировали на себя товарный знак SVALKA и VK-сообщество, чтобы использовать в своем проекте. Пару месяцев мы продолжали вести наш аккаунт в социальной сети с картинками — его заблокировали. Впрочем, едва ли кто‑то может забрать наш магазин и сервисы, сотрудников, опыт и веселые разборы экотем на карточках с котами. Еще до этих событий мы нашли нового инвестора, работали над изменением концепции и планировали экспансию», — объясняют представители Etika причины ребрендинга.