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Из Кена в ковбоя: в сети обсуждают новую фотосессию Райана Гослинга

Анна Красюк
Сегодня в 18:43

Промокампания фильма «Барби» настолько громкая, что зрители уже будто привыкли видеть Райана Гослинга в амплуа Кена. Во всех тизерах картины актер лучезарно улыбается и с удовольствием носит одежду кислотных оттенков. Но на днях Гослинг дал интервью GQ и принял участие в фотосессии, где примерил на себя образ брутального ковбоя. На некоторых снимках он полусидя позирует в винтажных джинсах, рубашке, ботинках со шпорами и шляпе с широкими полями. На других — задумчиво смотрит вдаль, стоя в джинсах и футболке с открытыми плечами рядом с конем.

Фотосессия не прошла мимо пользователей соцсетей

«Райан Гослинг в объективе Грегори Харриса для GQ»

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«Мы хотели барбикор, а они дали нам Боба, который владеет ранчо в Техасе»

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«Это вовсе не Барби»

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«Мы никогда не видели Райана Гослинга в вестернах… Я права? Если так, нам это нужно!»

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«Тот факт, что GQ сделал Райану Гослингу крутую вестерн-фотосессию в противовес его роли в „Барби“, смехотворен»

6 из 8

«Вау… Думаю, этот ковбой-Кен мой любимый»

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«Ковбой Райан Гослинг — это то, в чем я всегда нуждалась, но не знала об этом»

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«Кен сбежал с пляжа на ранчо», — пишут в твиттере, до сих пор продолжая воспринимать его как героя грядущей премьеры. Некоторые, наоборот, удивляются, как сильно этот образ отличается от роли Кена, и ждут Гослинга в каком‑нибудь вестерне. А кому‑то показалось, что фотосессия для GQ намеренно сделана «в противовес» роли актера в «Барби».

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