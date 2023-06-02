Из Кена в ковбоя: в сети обсуждают новую фотосессию Райана Гослинга

Промокампания фильма «Барби» настолько громкая, что зрители уже будто привыкли видеть Райана Гослинга в амплуа Кена. Во всех тизерах картины актер лучезарно улыбается и с удовольствием носит одежду кислотных оттенков. Но на днях Гослинг дал интервью GQ и принял участие в фотосессии, где примерил на себя образ брутального ковбоя. На некоторых снимках он полусидя позирует в винтажных джинсах, рубашке, ботинках со шпорами и шляпе с широкими полями. На других — задумчиво смотрит вдаль, стоя в джинсах и футболке с открытыми плечами рядом с конем.