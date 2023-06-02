Из Кена в ковбоя: в сети обсуждают новую фотосессию Райана Гослинга

Промокампания фильма «Барби» настолько громкая, что зрители уже будто привыкли видеть Райана Гослинга в амплуа Кена. Во всех тизерах картины актер лучезарно улыбается и с удовольствием носит одежду кислотных оттенков. Но на днях Гослинг дал интервью GQ и принял участие в фотосессии, где примерил на себя образ брутального ковбоя. На некоторых снимках он полусидя позирует в винтажных джинсах, рубашке, ботинках со шпорами и шляпе с широкими полями. На других — задумчиво смотрит вдаль, стоя в джинсах и футболке с открытыми плечами рядом с конем.
Фотосессия не прошла мимо пользователей соцсетей
«Райан Гослинг в объективе Грегори Харриса для GQ»
«Мы хотели барбикор, а они дали нам Боба, который владеет ранчо в Техасе»
«Это вовсе не Барби»
«Мы никогда не видели Райана Гослинга в вестернах… Я права? Если так, нам это нужно!»
«Тот факт, что GQ сделал Райану Гослингу крутую вестерн-фотосессию в противовес его роли в „Барби“, смехотворен»
«Вау… Думаю, этот ковбой-Кен мой любимый»
«Ковбой Райан Гослинг — это то, в чем я всегда нуждалась, но не знала об этом»
«Кен сбежал с пляжа на ранчо», — пишут в твиттере, до сих пор продолжая воспринимать его как героя грядущей премьеры. Некоторые, наоборот, удивляются, как сильно этот образ отличается от роли Кена, и ждут Гослинга в каком‑нибудь вестерне. А кому‑то показалось, что фотосессия для GQ намеренно сделана «в противовес» роли актера в «Барби».