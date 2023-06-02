Сара Кэтрин Хук, Хоби Кларк и Сара Сильва: Variety выяснил актерский состав «Жестоких игр»

Ожидается, что сериал расскажет о двух безжалостных сводных брате и сестре, которые готовы пойти на многое, чтобы остаться на вершине социальной лестницы. После одного инцидента в элитном колледже они вынуждены сохранить репутацию, а для этого попытаются, в частности, соблазнить дочь вице-президента США.