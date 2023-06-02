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Сара Кэтрин Хук, Хоби Кларк и Сара Сильва: Variety выяснил актерский состав «Жестоких игр»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:18

Стриминговая платформа Amazon Prime Video определилась с основным актерским составом сериала «Жестокие игры» — ремейка одноименной американской франшизы по мотивам французского романа «Опасные связи». Об этом пишет Variety со ссылкой на инсайдеров.

Роль Кэролайн сыграет Сара Кэтрин Хук («Американская история преступлений», «Заклятие-3: По воле дьявола»), Люсьена — Зак Берджесс («Абсолютно всё в порядке»), Скотта — Хоби Кларк («Шершни», «Улица светлячков»).

Также в картине появятся Брук Лина Джонсон («К югу от ада»), Сара Силва («Американские истории ужасов», «Пацаны»), Джон Харлан Ким («Библиотекари», «9-1-1»), а также Шон Патрик Томас, сыгравший Рональда Клиффорда в оригинальном фильме «Жестокие игры» 1999 года.

Как отмечает Variety, стриминг решил снимать сериал «Жестокие игры» в начале апреля. В нем будет восемь эпизодов, а производство начнется в июне в Торонто.

Ожидается, что сериал расскажет о двух безжалостных сводных брате и сестре, которые готовы пойти на многое, чтобы остаться на вершине социальной лестницы. После одного инцидента в элитном колледже они вынуждены сохранить репутацию, а для этого попытаются, в частности, соблазнить дочь вице-президента США.

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