Сара Кэтрин Хук, Хоби Кларк и Сара Сильва: Variety выяснил актерский состав «Жестоких игр»

Роль Кэролайн сыграет Сара Кэтрин Хук («Американская история преступлений», «Заклятие-3: По воле дьявола»), Люсьена — Зак Берджесс («Абсолютно всё в порядке»), Скотта — Хоби Кларк («Шершни», «Улица светлячков»).
Также в картине появятся Брук Лина Джонсон («К югу от ада»), Сара Силва («Американские истории ужасов», «Пацаны»), Джон Харлан Ким («Библиотекари», «9-1-1»), а также Шон Патрик Томас, сыгравший Рональда Клиффорда в оригинальном фильме «Жестокие игры» 1999 года.
Как отмечает Variety, стриминг решил снимать сериал «Жестокие игры» в начале апреля. В нем будет восемь эпизодов, а производство начнется в июне в Торонто.
Ожидается, что сериал расскажет о двух безжалостных сводных брате и сестре, которые готовы пойти на многое, чтобы остаться на вершине социальной лестницы. После одного инцидента в элитном колледже они вынуждены сохранить репутацию, а для этого попытаются, в частности, соблазнить дочь вице-президента США.