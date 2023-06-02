Российская NtechLab разрабатывает нейросеть для поиска домашних животных по фото

«Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе черными кошками, над точностью еще предстоит поработать — для искусственного интеллекта они очень похожи», — сказал Александр Томас.