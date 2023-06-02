Российская NtechLab разрабатывает нейросеть для поиска домашних животных по фото

Российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab создаст платформу для поиска потерявшихся домашних животных на основе нейросети. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель компании Александр Томас.
Работать сервис будет так: человек, который потерял или нашел животное, загружает фото, искусственный интеллект сравнивает снимки, а затем оба пользователя связываются. В NtechLab рассчитывают подключить к работе организации, занимающиеся поиском питомцев.
Со временем в работе сервиса смогут участвовать и городские камеры. Но пока такой вариант не обсуждается, в частности, из‑за технических возможностей.
В качестве форматов рассматриваются бесплатный бот в телеграме, мобильное приложение и веб-сайт. NtechLab уже готовится к тестированию в нескольких регионах России.
«Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе черными кошками, над точностью еще предстоит поработать — для искусственного интеллекта они очень похожи», — сказал Александр Томас.