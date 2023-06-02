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Российская NtechLab разрабатывает нейросеть для поиска домашних животных по фото

Виктория Шанина
Сегодня в 13:11

Российский разработчик систем распознавания лиц NtechLab создаст платформу для поиска потерявшихся домашних животных на основе нейросети. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель компании Александр Томас.

Работать сервис будет так: человек, который потерял или нашел животное, загружает фото, искусственный интеллект сравнивает снимки, а затем оба пользователя связываются. В NtechLab рассчитывают подключить к работе организации, занимающиеся поиском питомцев.

Со временем в работе сервиса смогут участвовать и городские камеры. Но пока такой вариант не обсуждается, в частности, из‑за технических возможностей.

В качестве форматов рассматриваются бесплатный бот в телеграме, мобильное приложение и веб-сайт. NtechLab уже готовится к тестированию в нескольких регионах России.

«Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе черными кошками, над точностью еще предстоит поработать — для искусственного интеллекта они очень похожи», — сказал Александр Томас.

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