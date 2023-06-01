Фрэнк Оушен представит новую фотокнигу «Mutations»

Американский музыкант Фрэнк Оушен опубликует новую книгу со своими фотоработами. Она будет называться «Mutations», сообщил Dazed.
Приобрести издание можно будет на сайте Homer. В книге будет 48 страниц, напечатанных офсетным способом на плотной бумаге. На них разместят снимки, снятые Оушеном, в том числе его автопортреты.
Все фотографии из издания сделаны артистом в период с 19 октября до 22 декабря 2022 года. Стоимость книги составляет 88 евро. Ее выпустит в США издательство Homer, основнное Оушеном.
Книга уже доступна для заказа. На сайте отмечается, что на обработку каждого заказа потребуется до двух недель.
Фрэнк Оушен известен как хип-хоп и R&B-артист. Он дважды получал премию «Грэмми», а его студийные альбомы попадали в число величайших пластинок всех времен по версии Rolling Stone.
Одновременно с этим Оушек выступал в качестве фотографа. Он сотрудничал с различными журналами и основал бренд Homer. В 2017 году Оушен опубликовал фоторепортаж «New 17» в журнале i-D.