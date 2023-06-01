В Москве назвали зоны отдыха, пригодные для купания

Московское управление Роспотребнадзора назвало водоемы столицы, пригодные для купания в летний сезон 2023 года. В перечень мест, где разрешили плавать, попали девять зон отдыха.
В центре города таких территории ожидаемо не оказалось. На севере столицы разрешили купаться на пляже «Динамо», в северо-западном административном округе — на пляжах Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3.
В восточной части Москвы одобрили Путяевский пруд № 1, а в западной — Мещерское. На юго-западе позволили плавать в парке Тропарево. Три водоема оказались подходящиим для купания в Зеленоградском АО: Большой городской пруд, Школьное и Черной озера.
Проверку качества воды не прошли зоны отдыха Левобережье, Головинские пруды и Большой Садовый пруд. Там установили знаки о запрете купания. Кроме того, в этом сезоне не будет функционировать зона отдыха «Озеро Белое» — она на реконструкции.
Загорать также можно в других местах города, но уже без купания. Среди них — Пушкинская и Андреевская набережная, парк Дружба, дворцово-парковый ансамбль Лефортово, Кировская пойма и зона отдыха «Заречье» на реке Десне.