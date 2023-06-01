В Москве назвали зоны отдыха, пригодные для купания

Проверку качества воды не прошли зоны отдыха Левобережье, Головинские пруды и Большой Садовый пруд. Там установили знаки о запрете купания. Кроме того, в этом сезоне не будет функционировать зона отдыха «Озеро Белое» — она на реконструкции.